Impossible Foods
Impossible Foods Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in United States w Impossible Foods wynosi od $124K do $174K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Impossible Foods. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$134K - $156K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$124K$134K$156K$174K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Impossible Foods, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Impossible Foods in United States wynosi rocznie $173,740. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Impossible Foods dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $124,100.

Inne zasoby