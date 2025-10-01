Katalog firm
Impossible Foods
Impossible Foods
  • Pensje
  • Inżynier Chemik

  • Wszystkie pensje Inżynier Chemik

  • San Francisco Bay Area

Impossible Foods Inżynier Chemik Pensje w San Francisco Bay Area

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Chemik in San Francisco Bay Area w Impossible Foods wynosi od $177K do $259K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Impossible Foods. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$204K - $232K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$177K$204K$232K$259K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Impossible Foods, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Chemik w Impossible Foods in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $258,538. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Impossible Foods dla stanowiska Inżynier Chemik in San Francisco Bay Area wynosi $177,471.

