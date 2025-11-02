Katalog firm
Impossible Foods
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Chemik

  • Wszystkie pensje Inżynier Chemik

Impossible Foods Inżynier Chemik Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Chemik in United States w Impossible Foods wynosi od $177K do $259K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Impossible Foods. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$204K - $232K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$177K$204K$232K$259K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Inżynier Chemik zgłoszeń w Impossible Foods aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Impossible Foods, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Chemik oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Chemik w Impossible Foods in United States wynosi rocznie $258,538. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Impossible Foods dla stanowiska Inżynier Chemik in United States wynosi $177,471.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Impossible Foods

Powiązane firmy

  • Drizly
  • Daily Harvest
  • Truepill
  • GOAT
  • Total Wine & More
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby