Imply
Imply Sprzedaż Pensje

Średnia całkowita rekompensata Sprzedaż in United States w Imply wynosi od $170K do $242K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Imply. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$193K - $229K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$170K$193K$229K$242K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Imply, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Sprzedaż w Imply in United States wynosi rocznie $241,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Imply dla stanowiska Sprzedaż in United States wynosi $170,100.

