Imperva
Imperva Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Imperva wynosi od $64,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Cyberbezpieczeństwa na dolnym końcu do $217,080 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Imperva. Ostatnia aktualizacja: 9/13/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $117K
Obsługa Klienta
$161K
Operacje Marketingowe
$189K

Projektant Produktu
$141K
Menedżer Produktu
$217K
Inżynier Sprzedaży
$209K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$64K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$135K
Architekt Rozwiązań
$132K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Imperva jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $217,080. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Imperva wynosi $141,158.

