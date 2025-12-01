Katalog firm
Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in United States w impact.com wynosi od $149K do $204K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w impact.com. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$161K - $192K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$149K$161K$192K$204K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w impact.com?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w impact.com in United States wynosi rocznie $203,933. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w impact.com dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $148,960.

