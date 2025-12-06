Katalog firm
ImmoScout24
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Wszystkie pensje Projektant Produktu

ImmoScout24 Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in Germany w ImmoScout24 wynosi od €42.6K do €60.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ImmoScout24. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$55.8K - $66.1K
Germany
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$49.1K$55.8K$66.1K$69.7K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 2 więcej Projektant Produktu zgłoszeń w ImmoScout24 aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w ImmoScout24?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Projektant Produktu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w ImmoScout24 in Germany wynosi rocznie €60,491. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ImmoScout24 dla stanowiska Projektant Produktu in Germany wynosi €42,607.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla ImmoScout24

Powiązane firmy

  • Airbnb
  • Square
  • Flipkart
  • Snap
  • Apple
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/immoscout24/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.