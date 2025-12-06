Katalog firm
Immigram
Immigram Menedżer Projektu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Projektu in Armenia w Immigram wynosi od AMD 9.54M do AMD 13.61M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Immigram. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$28.6K - $33.5K
Armenia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$25K$28.6K$33.5K$35.6K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Immigram?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektu w Immigram in Armenia wynosi rocznie AMD 13,606,521. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Immigram dla stanowiska Menedżer Projektu in Armenia wynosi AMD 9,536,194.

Inne zasoby

