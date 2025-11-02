Katalog firm
Immersive Labs
Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United Kingdom w Immersive Labs wynosi od £66.7K do £94.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Immersive Labs. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

£75.5K - £86K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
£66.7K£75.5K£86K£94.8K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Jakie są poziomy kariery w Immersive Labs?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Immersive Labs in United Kingdom wynosi rocznie £94,831. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Immersive Labs dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United Kingdom wynosi £66,703.

