Immersive Labs
Immersive Labs Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Immersive Labs wynosi od $55,900 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $106,693 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Immersive Labs. Ostatnia aktualizacja: 11/25/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Inżynier Oprogramowania
$55.9K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$107K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Immersive Labs jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $106,693. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Immersive Labs wynosi $81,297.

Inne zasoby

