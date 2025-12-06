Katalog firm
IMC
IMC Zasoby Ludzkie Pensje

Średnia całkowita rekompensata Zasoby Ludzkie in Spain w IMC wynosi od €67.6K do €98.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w IMC. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$89.5K - $102K
Spain
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$77.9K$89.5K$102K$114K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w IMC?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Zasoby Ludzkie w IMC in Spain wynosi rocznie €98,547. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w IMC dla stanowiska Zasoby Ludzkie in Spain wynosi €67,646.

