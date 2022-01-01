Katalog firm
iManage
iManage Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w iManage wynosi od $121,390 całkowitej rekompensaty rocznie dla Information Technologist (IT) na dolnym końcu do $426,629 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników iManage. Ostatnia aktualizacja: 10/20/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $176K
Cybersecurity Analyst
Median $128K
Menedżer Produktu
Median $130K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Obsługa Klienta
$139K
Analityk Danych
$125K
Information Technologist (IT)
$121K
Sprzedaż
$427K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$129K
Najwyżej płatnym stanowiskiem w iManage jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $426,629. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w iManage wynosi $129,551.

