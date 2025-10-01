Katalog firm
Illumio
Illumio Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje w San Francisco Bay Area

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in San Francisco Bay Area w Illumio wynosi od $213K do $309K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Illumio. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$242K - $281K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$213K$242K$281K$309K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Illumio, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Menedżer Inżynierii Oprogramowania at Illumio in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $309,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Illumio for the Menedżer Inżynierii Oprogramowania role in San Francisco Bay Area is $213,200.

