Illumio
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • San Francisco Bay Area

Illumio Inżynier Oprogramowania Pensje w San Francisco Bay Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in San Francisco Bay Area w Illumio wynosi $203K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Illumio. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Łącznie rocznie
$203K
Poziom
L2
Podstawa
$170K
Stock (/yr)
$18K
Premia
$15K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Illumio?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Illumio, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Inżynier Oprogramowania ve společnosti Illumio in San Francisco Bay Area představuje roční celkovou odměnu $283,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Illumio pro pozici Inżynier Oprogramowania in San Francisco Bay Area je $210,000.

