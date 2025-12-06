Katalog firm
Illumina
  • Pensje
  • Menedżer Programów Technicznych

  • Wszystkie pensje Menedżer Programów Technicznych

Illumina Menedżer Programów Technicznych Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Programów Technicznych in United States w Illumina wynosi od $178K year dla P3 do $195K year dla P6. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $170K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Illumina. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
Entry TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Intermediate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior TPM
$178K
$144K
$25K
$9K
P4
Staff TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Illumina, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Menedżer Projektu Technicznego

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programów Technicznych w Illumina in United States wynosi rocznie $225,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Illumina dla stanowiska Menedżer Programów Technicznych in United States wynosi $186,500.

