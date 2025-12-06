Illumina Menedżer Programów Technicznych Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Programów Technicznych in United States w Illumina wynosi od $178K year dla P3 do $195K year dla P6. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $170K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Illumina. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom Dodaj wynagrodzenie Porównaj poziomy

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia P1 Entry TPM $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Intermediate TPM $ -- $ -- $ -- $ -- P3 Senior TPM $178K $144K $25K $9K P4 Staff TPM $ -- $ -- $ -- $ -- Pokaż 4 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Nie znaleziono wynagrodzeń

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Illumina, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 25.00 % rocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Illumina ?

