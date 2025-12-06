Katalog firm
Illumina
Illumina Analityk Cyberbezpieczeństwa Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Cyberbezpieczeństwa w Illumina wynosi od $201K do $281K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Illumina. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$218K - $264K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$201K$218K$264K$281K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Illumina, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Cyberbezpieczeństwa w Illumina wynosi rocznie $280,720. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Illumina dla stanowiska Analityk Cyberbezpieczeństwa wynosi $200,860.

