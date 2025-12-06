Illumina Rekruter Pensje

Wynagrodzenie Rekruter in United States w Illumina wynosi $95K year dla P3. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Illumina. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie $87.4K - $102K United States Typowy Przedział Możliwy Przedział $80.8K $87.4K $102K $113K Typowy Przedział Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Illumina, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 25.00 % rocznie )

