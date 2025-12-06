Katalog firm
IHS Markit
IHS Markit Inżynier Sprzedaży Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Sprzedaży in United States w IHS Markit wynosi od $90.2K do $131K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w IHS Markit. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$102K - $119K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$90.2K$102K$119K$131K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzedaży w IHS Markit in United States wynosi rocznie $130,900. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w IHS Markit dla stanowiska Inżynier Sprzedaży in United States wynosi $90,200.

