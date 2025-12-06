Katalog firm
IHS Markit
IHS Markit Analityk Danych Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w IHS Markit. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$99.2K - $113K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$86.4K$99.2K$113K$126K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w IHS Markit?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w IHS Markit in Canada wynosi rocznie CA$173,110. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w IHS Markit dla stanowiska Analityk Danych in Canada wynosi CA$118,830.

Inne zasoby

