Średnia całkowita rekompensata Sprzedaż in United States w IgniteTech wynosi od $84K do $117K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w IgniteTech. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$90K - $106K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$84K$90K$106K$117K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w IgniteTech?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Sprzedaż w IgniteTech in United States wynosi rocznie $117,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w IgniteTech dla stanowiska Sprzedaż in United States wynosi $84,000.

