Ignitarium
Ignitarium Inżynier Sprzętu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Sprzętu in India w Ignitarium wynosi od ₹4.22M do ₹6.15M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ignitarium. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$55.4K - $63.1K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$48.2K$55.4K$63.1K$70.3K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Ignitarium?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzętu w Ignitarium in India wynosi rocznie ₹6,153,503. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ignitarium dla stanowiska Inżynier Sprzętu in India wynosi ₹4,224,015.

Inne zasoby

