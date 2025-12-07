Katalog firm
Idexcel
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Marketing

  • Wszystkie pensje Marketing

Idexcel Marketing Pensje

Średnia całkowita rekompensata Marketing in India w Idexcel wynosi od ₹6.06M do ₹8.44M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Idexcel. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$73.9K - $87.1K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$69K$73.9K$87.1K$96.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Marketing zgłoszeń w Idexcel aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Idexcel?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Marketing oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Marketing w Idexcel in India wynosi rocznie ₹8,444,423. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Idexcel dla stanowiska Marketing in India wynosi ₹6,062,662.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Idexcel

Powiązane firmy

  • Genesys
  • Avanade
  • Quadrant Resource
  • CNET Global Solutions
  • Virtusa
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/idexcel/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.