Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in India w ideaForge wynosi od ₹1.3M do ₹1.88M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ideaForge. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$16.7K - $19.4K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$14.8K$16.7K$19.4K$21.4K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w ideaForge in India wynosi rocznie ₹1,882,659. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ideaForge dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹1,297,295.

