ICON Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ICON wynosi od $94,097 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Projektu na dolnym końcu do $173,400 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ICON. Ostatnia aktualizacja: 10/17/2025

Inżynier Automatyki
$136K
Analityk Danych
$119K
Inżynier Mechanik
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Projektant Produktu
$119K
Menedżer Produktu
$173K
Menedżer Projektu
$94.1K
Inżynier Oprogramowania
$114K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w ICON jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $173,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ICON wynosi $119,400.

