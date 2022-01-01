Katalog firm
iCIMS
iCIMS Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w iCIMS wynosi od $79,600 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $178,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników iCIMS. Ostatnia aktualizacja: 10/17/2025

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Projektant Produktu
Median $110K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analityk Danych
$102K
Menedżer Produktu
$130K
Rekruter
$79.6K
Menedżer Programu Technicznego
$153K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w iCIMS jest Inżynier Oprogramowania at the Principal Software Engineer level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $178,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w iCIMS wynosi $124,950.

