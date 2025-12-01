Katalog firm
Icertis
Icertis Menedżer Programu Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Icertis. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$30.4K - $35.9K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$28.4K$30.4K$35.9K$39.6K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Icertis, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu w Icertis in India wynosi rocznie ₹3,465,615. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Icertis dla stanowiska Menedżer Programu in India wynosi ₹2,488,134.

