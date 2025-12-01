Katalog firm
Icertis
Średnia całkowita rekompensata Marketing in India w Icertis wynosi od $30.9K do $43.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Icertis. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$35K - $39.8K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$30.9K$35K$39.8K$43.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Icertis, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Marketing w Icertis in India wynosi rocznie $43,913. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Icertis dla stanowiska Marketing in India wynosi $30,888.

