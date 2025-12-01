Katalog firm
Icertis
Icertis Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in India w Icertis wynosi od ₹4.6M do ₹6.7M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Icertis. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$60.3K - $68.7K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$52.5K$60.3K$68.7K$76.5K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Icertis, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Icertis in India wynosi rocznie ₹6,697,148. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Icertis dla stanowiska Analityk Danych in India wynosi ₹4,597,195.

Inne zasoby

