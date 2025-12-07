Katalog firm
Hyphen
Hyphen Menedżer Programu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programu in United States w Hyphen wynosi od $130K do $184K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Hyphen. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$147K - $174K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$130K$147K$174K$184K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Hyphen?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu w Hyphen in United States wynosi rocznie $184,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Hyphen dla stanowiska Menedżer Programu in United States wynosi $129,600.

Inne zasoby

