Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Huron. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$5.3K - $6.2K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$4.9K$5.3K$6.2K$6.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Huron?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Huron wynosi rocznie ₹604,078. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Huron dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi ₹431,484.

