Huntington National Bank Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Huntington National Bank wynosi od $64,675 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $200,400 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Huntington National Bank. Ostatnia aktualizacja: 9/4/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $91.5K

Inżynier Oprogramowania Backend

Analityk Danych
Median $105K
Projektant Produktu
Median $138K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Technolog Informacyjny (IT)
Median $128K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $200K
Analityk Biznesowy
$89.6K
Analityk Danych
$64.7K
Analityk Finansowy
$88.6K
Konsultant Zarządzania
$129K
Menedżer Produktu
$137K
Menedżer Projektu
$73K
Sprzedaż
$194K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$166K
Architekt Rozwiązań
$139K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Huntington National Bank jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $200,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Huntington National Bank wynosi $128,183.

