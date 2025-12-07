W Human Interest, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )