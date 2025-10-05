Katalog firm
Houzz
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania
  • L4
  • Taiwan

Inżynier Oprogramowania Poziom

L4

Poziomy w Houzz

  1. L3Software Engineer I
  2. L4Software Engineer II
  3. L5Senior Software Engineer
Średnia Rocznie Całkowite wynagrodzenie
NT$60,846
Wynagrodzenie podstawowe
NT$1,866,230
Akcje ()
NT$68,491
Premia
NT$0

NT$5.09M

Najnowsze zgłoszenia wynagrodzeń
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
