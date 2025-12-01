Katalog firm
Houghton Mifflin Harcourt
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Badacz UX

  • Wszystkie pensje Badacz UX

Houghton Mifflin Harcourt Badacz UX Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Houghton Mifflin Harcourt. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$52.6K - $61.9K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$49.1K$52.6K$61.9K$68.3K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 1 więcej Badacz UX zgłoszeń w Houghton Mifflin Harcourt aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Houghton Mifflin Harcourt?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Badacz UX oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Badacz UX w Houghton Mifflin Harcourt in Canada wynosi rocznie CA$94,632. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Houghton Mifflin Harcourt dla stanowiska Badacz UX in Canada wynosi CA$67,941.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Houghton Mifflin Harcourt

Powiązane firmy

  • Tesla
  • LinkedIn
  • Square
  • Lyft
  • Apple
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/houghton-mifflin-harcourt/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.