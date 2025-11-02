Katalog firm
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Hotel Engine Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Brazil w Hotel Engine wynosi R$552K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Hotel Engine. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Hotel Engine
Data Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Łącznie rocznie
R$552K
Poziom
L3
Podstawa
R$552K
Stock (/yr)
R$0
Premia
R$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Hotel Engine?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Hotel Engine in Brazil wynosi rocznie R$623,308. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Hotel Engine dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Brazil wynosi R$551,600.

