Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in United States w Horizon Therapeutics wynosi od $124K do $172K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Horizon Therapeutics. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$132K - $156K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$124K$132K$156K$172K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Horizon Therapeutics in United States wynosi rocznie $172,216. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Horizon Therapeutics dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $123,642.

