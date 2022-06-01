HireVue Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w HireVue wynosi od $57,710 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $175,120 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników HireVue. Ostatnia aktualizacja: 9/5/2025

$160K

Analityk Danych
$160K
Operacje Marketingowe
$90.5K
Sprzedaż
$57.7K

Inżynier Oprogramowania
$175K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w HireVue jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $175,120. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w HireVue wynosi $125,373.

