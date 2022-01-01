Hired Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Hired wynosi od $115,575 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $447,750 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Hired. Ostatnia aktualizacja: 9/5/2025

$160K

Marketing
Median $139K
Inżynier Oprogramowania
Median $170K
Analityk Danych
$116K

Menedżer Analityki Danych
$201K
Analityk Danych
$172K
Menedżer Produktu
$448K
Sprzedaż
$149K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$201K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Hired jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $447,750. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Hired wynosi $171,240.

Inne zasoby