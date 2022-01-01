Katalog firm
Hinge Health Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Hinge Health wynosi od $48,540 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $353,225 dla Menedżer Projektowania Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Hinge Health. Ostatnia aktualizacja: 9/5/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $175K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $240K
Menedżer Produktu
Median $232K

Operacje Biznesowe
$142K
Menedżer Operacji Biznesowych
$147K
Analityk Biznesowy
$124K
Rozwój Korporacyjny
$271K
Analityk Danych
$133K
Analityk Danych
$271K
Analityk Finansowy
$234K
Projektant Przemysłowy
$261K
Technolog Informacyjny (IT)
$75K
Marketing
$118K
Operacje Marketingowe
$158K
Projektant Produktu
$48.5K
Menedżer Projektowania Produktu
$353K
Menedżer Projektu
$116K
Badacz UX
$207K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Hinge Health, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Hinge Health jest Menedżer Projektowania Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $353,225. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Hinge Health wynosi $166,550.

