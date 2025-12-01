Katalog firm
Highspot
Highspot Architekt Rozwiązań Pensje

Średnia całkowita rekompensata Architekt Rozwiązań in United States w Highspot wynosi od $136K do $194K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Highspot. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$156K - $183K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$136K$156K$183K$194K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Highspot, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Highspot in United States wynosi rocznie $194,220. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Highspot dla stanowiska Architekt Rozwiązań in United States wynosi $136,120.

Inne zasoby

