Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Highspot wynosi $245K year dla Senior Manager. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $230K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Highspot. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$245K
$245K
$0
$0
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Highspot, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
