Highspot
Highspot Zasoby Ludzkie Pensje

Średnia całkowita rekompensata Zasoby Ludzkie in United Kingdom w Highspot wynosi od £112K do £160K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Highspot. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$171K - $202K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$150K$171K$202K$213K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Highspot, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Zasoby Ludzkie w Highspot in United Kingdom wynosi rocznie £159,620. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Highspot dla stanowiska Zasoby Ludzkie in United Kingdom wynosi £112,428.

Inne zasoby

