Hiberus
Hiberus Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Spain w Hiberus wynosi €40.1K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Hiberus. Ostatnia aktualizacja: 9/26/2025

Mediana Pakietu
company icon
Hiberus
Data Engineer
Zaragoza, AR, Spain
Łącznie rocznie
€40.1K
Poziom
L2
Podstawa
€40.1K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Hiberus?

€143K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Danych

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Hiberus in Spain wynosi rocznie €52,987. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Hiberus dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Spain wynosi €40,076.

