Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programu Technicznego in Poland w HERE Technologies wynosi od PLN 89.9K do PLN 123K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w HERE Technologies. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

PLN 96.3K - PLN 116K
Poland
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
PLN 89.9KPLN 96.3KPLN 116KPLN 123K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w HERE Technologies?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu Technicznego w HERE Technologies in Poland wynosi rocznie PLN 122,715. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w HERE Technologies dla stanowiska Menedżer Programu Technicznego in Poland wynosi PLN 89,920.

Inne zasoby