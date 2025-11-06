Katalog firm
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Poland

HERE Technologies Inżynier Oprogramowania Pensje w Poland

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Poland w HERE Technologies wynosi od PLN 165K year dla L6 do PLN 320K year dla L8. Medianna pakietu rekompensaty in Poland year wynosi w sumie PLN 201K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w HERE Technologies.

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L5
Software Engineer I(Poziom początkujący)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w HERE Technologies?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w HERE Technologies in Poland wynosi rocznie PLN 346,665. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w HERE Technologies dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Poland wynosi PLN 185,964.

Inne zasoby