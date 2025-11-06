Katalog firm
Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Mumbai Metropolitan Region w HERE Technologies wynosi od ₹3.67M year dla L5 do ₹5.76M year dla L9. Medianna pakietu rekompensaty in Mumbai Metropolitan Region year wynosi w sumie ₹2.48M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w HERE Technologies. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L5
Software Engineer I(Poziom początkujący)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w HERE Technologies?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region wynosi rocznie ₹5,755,722. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w HERE Technologies dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Mumbai Metropolitan Region wynosi ₹2,131,084.

Inne zasoby