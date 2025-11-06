HERE Technologies Inżynier Oprogramowania Pensje w Mumbai Metropolitan Region

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Mumbai Metropolitan Region w HERE Technologies wynosi od ₹3.67M year dla L5 do ₹5.76M year dla L9. Medianna pakietu rekompensaty in Mumbai Metropolitan Region year wynosi w sumie ₹2.48M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w HERE Technologies. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia L5 Software Engineer I ( Poziom początkujący ) ₹3.67M ₹3.67M ₹0 ₹0 L6 Software Engineer II ₹1.63M ₹1.6M ₹0 ₹28.8K L7 Senior Engineer ₹2.26M ₹2.2M ₹0 ₹61K L8 Lead Engineer ₹3.78M ₹3.48M ₹35.5K ₹259K Pokaż 2 Więcej poziomów

