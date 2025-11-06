HERE Technologies Analityk Danych Pensje w Mumbai Metropolitan Region

Wynagrodzenie Analityk Danych in Mumbai Metropolitan Region w HERE Technologies wynosi od ₹3.91M year dla L5 do ₹1.65M year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in Mumbai Metropolitan Region year wynosi w sumie ₹2.25M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w HERE Technologies. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia L5 ₹3.91M ₹3.91M ₹0 ₹0 L6 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L7 ₹1.65M ₹1.65M ₹0 ₹0 L8 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Pokaż 6 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

