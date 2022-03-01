Katalog firm
Henry Ford Health System
Henry Ford Health System Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Henry Ford Health System wynosi od $94,554 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $169,150 dla Menedżer Programu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Henry Ford Health System. Ostatnia aktualizacja: 9/14/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $100K
Analityk Danych
$94.6K
Menedżer Programu
$169K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Henry Ford Health System jest Menedżer Programu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $169,150. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Henry Ford Health System wynosi $100,000.

