Helsing
Helsing Menedżer Programu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programu in United Kingdom w Helsing wynosi od £165K do £230K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Helsing. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

£177K - £209K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
£165K£177K£209K£230K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

£121K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Helsing, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu w Helsing in United Kingdom wynosi rocznie £230,421. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Helsing dla stanowiska Menedżer Programu in United Kingdom wynosi £165,430.

