Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in United States w Health Recovery Solutions wynosi od $71.4K do $97.4K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Health Recovery Solutions. Ostatnia aktualizacja: 9/26/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$76.4K - $92.4K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$71.4K$76.4K$92.4K$97.4K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Health Recovery Solutions in United States wynosi rocznie $97,440. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Health Recovery Solutions dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $71,400.

